A4 naar Den Haag komend weekend weer dicht

Verkeer vanuit Amsterdam en Schiphol wordt vanaf vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur omgeleid via Utrecht. Automobilisten dienen rekening te houden met een extra reistijd tot een uur. Rijkswaterstaat adviseert doorgaand verkeer met klem de A44 te vermijden.

In mei en juni is het asfalt richting Amsterdam vervangen. Nu volgen nog drie weekenden om de snelweg in de richting Den Haag onder handen te nemen. Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden op maandag 16 oktober om 05.00 uur klaar.

De afgelopen twee jaar is het verkeer op de A4 met 5 procent toegenomen. Om de geluidsoverlast te beperken, vervangt Rijkswaterstaat het huidige asfalt tussen Roelofarendsveen en Hoogmade in beide richtingen door tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton).