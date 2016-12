Antwerpen heeft bijna geen patatkramen meer

De vernieuwing betekent het einde van de relatief oude kraam van Luc van Ranst op het Steenplein, midden in het centrum van de stad aan de oever van Schelde. De krant treurt dat daardoor een van de laatste echte frietbarakken van Antwerpen verdwijnt. De andere twee staan volgens Van Ranst bij de Royersbrug ten noorden van het centrum en op de linkeroever van de Schelde bij de voetgangerstunnel.

Hij hoopt dat de gemeente hem alsnog een vergunning voor een andere plek verleent. Maar de gemeente zou de voorkeur geven aan mobiele 'foodtrucks' die voor de verkoop bijvoorbeeld bij een evenement parkeren en bij sluiting weer wegrijden. Noodlijdend is de frituur op het drukke Steenplein in ieder geval niet, zeker nu er ook een kerstmarkt is neergestreken.