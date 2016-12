Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

premium

Lavrov wil ook diplomaten uitwijzen

1 uur geleden

MOSKOU - De Amerikaanse sancties tegen Rusland vanwege vermeende inmenging in de verkiezingen zullen niet onbeantwoord blijven. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vrijdag. Hij heeft president Poetin voorgesteld 35 Amerikaanse diplomaten uit te wijzen in reactie op het wegsturen van diplomaten door de VS.