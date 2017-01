‘La La Land’ breekt Golden Globes-record

Damien Chazelle’s La La Land sleepte in december al zeven nominaties binnen voor een Golden Globe, prijzen die jaarlijks worden toegekend door een groep van buitenlandse filmjournalisten die in Hollywood wonen en werken. De film, met in de hoofdrollen Emma Stone en Ryan Gosling, wist ze alle zeven te verzilveren. Naast prijzen voor de twee hoofdrolspelers, won La La La Golden Globes voor Beste Film in de categorie musical/comedy, Beste Scenario, Beste Regie, Beste Filmmuziek en Beste Filmsong.

Met zijn vorige film, drievoudig Oscar-winnaar Whiplashgooide regisseur Damien Chazelle (31) ook al hoge ogen. Met La La Land maakte hij een moderne filmmusical die knipoogde naar de ‘golden age’ van dit genre in Hollywood: de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Gosling speelt in de film een jazzpianist die ooit zijn eigen club hoopt te openen, Emma Stone geeft gestalte aan een actrice die het in Los Angeles probeert te maken.

Moonlight van regisseur Barry Jenkins, over het leven van een zwarte jongen in Miami, won de Golden Globe voor Beste Drama. De film verloor in de vijf andere categorieën waarvoor de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) deze titel had genomineerd.

Isabelle Huppert kwam uit de bus als Beste Actrice in een drama voor haar optreden in Paul Verhoevens Franse debuut Elle. Casey Affleck won de Golden Globe voor Beste Acteur in een drama met zijn rol in Kenneth Lonergans Manchester by the sea.