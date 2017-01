Arrestaties na beroving Kardashian

De Hollywoodster werd begin oktober in de Franse hoofdstad in haar hotel beroofd van haar juwelen. Die vertegenwoordigden een waarde van bijna negen miljoen euro.

De verdachten werden deels opgespoord aan de hand van DNA-materiaal dat was aangetroffen op een deel van de buit dat de overvallers hadden laten vallen, meldde BFMTV.

Kardashian werd op 3 oktober door gewapende en gemaskerde indringers in haar flat in Parijs vastgebonden en beroofd van haar sieraden.

De overvallers droegen bivakmutsen en kleding met politie-emblemen. Volgens de zender RTL gingen zij er te voet of op de fiets vandoor.

De Franse politie liet eerder weten niet te twijfelen over de beroving. Aanvankelijk werd gespeculeerd dat de overval in in scène was gezet. „Het waren blanke mannen”, liet Kardashian eerder weten.