Justitie onderzoekt FBI-optreden tegen Clinton

Directeur James Comey schreef kort voor de verkiezingen van november in een brief aan de leden van de Senaat dat hij het gerechtelijk onderzoek in de e-mailaffaire van Clinton wilde heropenen. Dat schaadde mogelijk haar campagne en speelde de latere winnaar Donald Trump in de kaart, al leverde het onderzoek niets op.

Justitie heeft een groot aantal verzoeken gekregen uit het parlement, van publieke organisaties en privépersonen de gang van zaken na te trekken. Dat maakte het ministerie donderdag bekend. De scheidende minister Loretta Lynch sprak in de herfst al het vermoeden uit dat Comey zijn boekje te buiten is gegaan.