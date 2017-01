Spaanse justitie: ’We onderzoeken ook oprichter Zed+’

Het lijkt zo langzamerhand wel een soap: de gang van zaken rond het interimbestuur van het Spaanse/Russische telecombedrijf Zed+. Maandag werd avocaat en interim-bestuurder Peter Wakkie, door de Ondernemingskamer aangesteld om orde op zaken te stellen, op het vliegveld van Madrid aangehouden voor een langdurig verhoor door de Spaanse justitie.

Zijn eventuele verdachtenstatus werd vervolgens donderdagavond gebruikt door Zed+ om om zijn ontslag te vragen, nog voor de aandeelhoudersvergadering die momenteel aan de gang is in Madrid, van de Spaanse ZED+ dochter ’ZEDWorldwide’. Daar zal Wakkie naar verwachting (laten) vragen om Javier Perez Dolset te schorsen als bestuurder, zodat hij de handen vrij heeft om ZED+ te verkopen.

Wel degelijk verdachte

Wakkie is wel degelijk verdachte voor de Spaanse Justitie, zegt aanklager Yanez Martinez. ’Ik hoor dat hij zelf zegt dat hij alleen als getuige is verhoord en dat hij naar buiten liepen zonder ’cargos’ (verdenking van strafbare feiten) maar dat is een leugen’, aldus de aanklager. „Hij wordt wel degelijk verdacht van een misdrijf, namelijk ’strafbare insolvabiliteit’. Dat houdt in dat hij opzettelijk zou hebben aangestuurd op een faillisementssituatie. Wij zijn nu aan het onderzoeken of we daar voldoende bewijs voor vinden. Als dat zo is, dan wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Zo niet, dan seponeren we.”

Het onderzoek is gestart, naar aanleiding van een aangifte van de oprichter van Zed, Javier Perez Dolset afgelopen augustus. Yanez Martinez: „Maar we hebben zelf ook aanwijzingen dat er sprake kan zijn van schuld aan een faillisement . Anders zouden we dit niet onderzoeken.” Hij benadrukt dat hij als aanklager onafhankelijk werkt. „We laten ons niet voor het karretje van ’senor Perez’ spannen. Integendeel, we trekken zijn gangen ook na.”

’Raakt mij niet’

Dat telecombedrijf Zed+ de verdachtenstatus van Wakkie donderdagavond nog inzette om de Ondernemingskamer in Amsterdam te vragen de advocaat met spoed te ontslaan als interim-bestuurder, ’dat raakt of beinvloedt mij niet’, aldus de aanklager. „Het is nu eenmaal zo in het Spaanse recht dat degene die aangifte heeft gedaan recht heeft op informatie over de verdachte. Wat hij daar verder mee doet, moet hij zelf weten.”

Yanez Martinez ontkent dat Wakkie ook verdacht wordt van witwassen en het deel uitmaken van een criminele organisatie, zoals de Spaanse krant El Confidencial gisteren schreef. „Daar hebben we geen enkele aanwijzing voor gevonden.” De journalist die al dagen bericht over de affaire Wakkie heeft veel ’imaginacion’ (fantasie), aldus de aanklager. „Wat in die krant staat, dat is pure fictie. Daar hebben wij niets mee te maken. Wij weten niets van Poetin, Trump – en dit is ook geen tekenfilm.” Hij doelt daarmee op het feit dat El Confidencial veevuldig benadrukt dat Wakkie de rechterhand zou zijn van Mikail Fridman, de Russische miljardair die de partner is van Pérez Dolset in Zed+.