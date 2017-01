Actiegroep naar rechter over Trumps business

Betrokken advocaten hebben tegen Amerikaanse media gezegd dat de zaak maandag bij een federale rechter in New York aanhangig wordt gemaakt. Trumps ondernemingen zijn onder meer actief in de horeca en media, zoals bijvoorbeeld een tv-show die ook in het buitenland wordt uitgezonden.

Volgens verdedigers van Trump zoeken de klagers spijkers op laag water en is het betalen van je hotelrekening in een hotel van Trump geen aanslag op diens onafhankelijkheid als staatshoofd. De grondwet stelt dat niemand met een vertrouwensfunctie bij de overheid „zonder toestemming van het Congres wat voor cadeaus, inkomsten, functies, titels of welke gunst dan ook mag aanvaarden van koning, prins of buitenlandse staat.”