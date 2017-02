EU zoekt alternatieven voor VS

De Nederlandse minister-president is op Malta voor overleg met zijn Europese collega’s. Trump zorgt met zijn America First-beleid voor onrust in Europa, maar Rutte wil waken voor een opgeheven vingertje richting Amerika. “Het is van belang om een goede relatie op te bouwen. We zullen het ook benoemen als ons dingen niet bevallen”, verwees hij naar het omstreden inreisverbod voor zeven moslimlanden.

Volgens Rutte is er eenheid onder de Europese leiders over de koers. Wel gaf hij toe dat er accentverschillen waren, maar iedereen was het erover eens dat ‘Trump-bashing’ niet gaat werken.

In de middag, de Britse premier May was inmiddels vertrokken, praatten de 27 leiders over de toekomst van de EU na de Brexit. Eind maart moet er een gezamenlijke verklaring liggen over de te volgen koers.