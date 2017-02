België sluit terugkeerdeal met Somalië

De intentieovereenkomst werd op 16 december al ondertekend, maar vanwege verkiezingen in Somalië en de gevoeligheid van het onderwerp werd het nieuws niet eerder naar buiten gebracht.

Volgens Francken zitten er ongeveer veertig Somaliërs in Belgische gevangenissen, voor onder meer moord en verkrachting. Omdat hun asielaanvragen zijn afgewezen, worden ze als ze hun straf hebben uitgezeten op kosten van België teruggestuurd naar Somalië, zegt Francken donderdag tegen de krant De Standaard.

Veel asielaanvragen toegekend

Vanwege de anarchie in Somalië worden veel asielaanvragen toegekend. Woensdag werd de nieuwe Somalische president geïnstalleerd, oud-premier Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Het centrale gezag in het Afrikaanse land is na ruim 25 jaar oorlog overigens nog lang niet hersteld.