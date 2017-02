Aretha Franklin stopt met toeren

In september komt nog een nieuw album uit, met originele nummers waarvan er verscheidene door Stevie Wonder worden geproduceerd. De 74-jarige Queen of Soul vertelde dat ze alleen nog wat „selecte dingen” gaat doen, „misschien eens per maand en hooguit zes maanden per jaar.” Franklin zei zich zeer verrijkt te voelen door haar carrière en dat ze tevreden is met wat ze allemaal heeft bereikt.

Aretha Franklin begon eind jaren vijftig. Ze kreeg sindsdien achttien Grammy Awards. Haar laatste plaat ’Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics’ verscheen in 2014.