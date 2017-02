premium

Komiek Böhmermann mag delen Erdogan-vers niet voorlezen

40 min geleden

HAMBURG - De Duitse tv-komiek Jan Böhmermann (35) mag bepaalde delen uit zijn spraakmakende gedicht over de Turkse president Tayyip Erdogan niet meer voordragen. Dat heeft een rechtbank in Hamburg bepaald in een civiele zaak die door het Turkse staatshoofd was aangespannen.