Adele dé winnaar bij Grammy Awards

De Britse zangeres had in haar dankwoorden volop aandacht voor collega Beyoncé, die dit jaar negen keer genomineerd was en twee awards won. „Mijn droom en mijn idool is Queen B, ik aanbid je”, aldus Adele na haar winst voor lied van het jaar. Toen ze daarna ook nog de award won voor beste album, richtte ze zich opnieuw tot haar collega-zangeres. „Ik kan deze award eigenlijk niet accepteren. Jouw Lemonade is van monumentale proporties. Het is zo doordacht en zo prachtig”, aldus de singer-songwriter tegen een tot tranen geroerde Beyoncé.

Chance The Rapper ging ervan door met de prijs voor beste nieuwkomer. David Bowie kreeg postuum vijf awards, onder meer voor beste rocksong voor Blackstar en voor beste album in de alternatieve muziek voor de gelijknamige plaat.