Grootste zeilschip ter wereld vrijgegeven

2 uur geleden

GIBRALTAR - Het grootste zeilschip ter wereld, dat in Gibraltar aan de ketting was gelegd vanwege onenigheid over de betaling, is weer vrijgegeven. De koper, een Russische miljardair, en de Duitse werf waar het schip is gebouwd hebben hun financiële geschil bijgelegd, aldus Duitse media dinsdag.