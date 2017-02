Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

PwC-accountant blunderde met envelop Oscars

2 uur geleden

LOS ANGELES - Accountantsbedrijf PwC wijst eigen accountant Brian Cullinan aan als schuldige bij het Oscardebacle zondagavond. Hij gaf de verkeerde envelop aan acteur Warren Beatty en hij hield zich niet aan het protocol wat in werking had moeten treden bij een dergelijke fout, zegt PwC in een verklaring.