Veroordeelde Israëlische militair in beroep

Drie advocaten die Azaria verdedigden bij de krijgsraad, lieten in een reactie op dat besluit weten dat ze hem niet zullen bijstaan in hoger beroep. Ze verklaarden dat hij een „fantastische en niet voor mogelijk gehouden” veroordeling heeft gekregen en suggereerden daarmee dat hij die beter niet op het spel kan zetten.

De affaire zorgde voor veel commotie in Israël. In een opiniepeiling zei de helft van de ondervraagden dat iedere Palestijn die een aanval uitvoert ter plekke doodgeschoten zou moeten worden. Bijna een jaar geleden vielen twee Palestijnen in Hebron op de Westelijke Jordaanoever soldaten aan met een mes. Een van de daders werd meteen doodgeschoten, de ander later door Azaria. Deze verdedigde zich door te zeggen dat hij dacht dat de aanslagpleger een bomgordel droeg.