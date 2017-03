Pak melk in koelkastdeur: handig maar niet verstandig

Melk in de deur van de koelkast kan snel beschimmelen. De koelkastdeur is namelijk de meest warme plaats van de koelkast. Daar kan je wel frisdrank of producten met natuurlijke conserveringsmiddelen plaatsen, maar zuivelproducten kunnen beter op de middelste of onderste plank worden opgeborgen want die plaatsen zijn kouder.

Vlees en vis kan je het beste op de onderste koelkastplank bewaren, aldus Good Housekeeping. De bovenste plank is vooral bedoeld voor voedingswaren die niet gekookt hoeven te worden. In de lades kunnen het beste groenten, fruit en salades worden bewaard.