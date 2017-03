Gespannen sfeer bij Nederlands consulaat in Istanbul

Gedurende de dag – in Istanbul is het drie uur later dan in Nederland – verzamelen steeds meer demonstranten zich voor het Nederlands consulaat. Ze zwaaien met Turkse vlaggen. Ze zijn zichtbaar boos.

De Nederlandse vlag, die op het dak van het consulaat wappert, werd ’s ochtends even vervangen door een Turkse vlag. Te zien was hoe een man op het dak klom, om de vlaggen te verwisselen. Wie de man is, is niet bekend. Na een minuut of twintig hing de Nederlandse vlag er weer.

Democratisch recht

„Onze minister is aangetast in haar democratisch recht”, zegt een van de demonstranten. De Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya werd vannacht Nederland uitgezet als ’ongewenst vreemdeling’. Ze wilde in het Turkse consulaat in Rotterdam een toespraak houden over een aanstaand referendum over een Turkse grondwetwijziging.

Foto: Sophie Kluivers

„Hoe is het mogelijk dat een Turkse minister het eigen consulaat niet in mag?!”, de 38-jarige Osman zwaait met de Turkse vlag. „Dit zet de verhoudingen op scherp. Nederland heeft écht een probleem.”

Politiek conflict

Niet iedereen maakt zich zo druk om de situatie als de demonstranten. Het consulaat is gelegen in een drukke winkelstraat. Sommige passanten halen de schouders op. „Dit is een politiek conflict. Daar houd ik me niet mee bezig”, zegt een 24-jarige vrouw. Een jonge ober van een verder gelegen koffietentje, die absoluut zijn naam niet wil noemen, zegt: „Er zijn ook mensen met een andere mening. Maar die zeggen het liever niet hardop.”

Referendum

Het referendum op 16 april gaat over een grondwetswijziging die president Erdogan meer macht zou moeten geven. Wanneer het Turkse volk instemt met het wetsvoorstel, kan Erdogan ’per decreet’ gaan leiden. Hij kan dan eigenhandig zijn ministers aanstellen en wetten aanpassen. Daarnaast worden militaire rechtbanken geschrapt en heeft de nationale veiligheidsraad niet langer zeggenschap over de gendarmerie.

Een hele goede stap, vindt Enes Enging uit Istanbul. Hij is aanwezig bij de demonstratie, maar doet zelf niet mee. „Als de grondwet wordt gewijzigd, kunnen processen worden versneld. Dat brengt alleen maar voordelen mee voor Turkije.”