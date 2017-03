Brits parlement stemt in met Brexitplan

Het Lagerhuis wees eerder op de avond het voorstel af om het parlement meer zeggenschap te geven over de definitieve tekst van het Brexitplan. Dat gebeurde met 331 tegen 286 stemmen. Het House of Lords bepaalde eerder deze maand dat May haar Brexit-voorstel moest aanpassen.

Het wijzigingsvoorstel van de Lords zou de de bescherming van de rechten van EU-ingezetenen in Groot-Brittannië garanderen. Het parlement zou vervolgens een soort vetorecht moeten krijgen over de uiteindelijke voorwaarden om uit de EU te stappen. Het Lagerhuis bedankte voor de eer en steunde daarmee de vertrekovereenkomst die May voor ogen heeft. Het laatste woord was nog aan de Lords, maar die staakten zoals verwacht hun verzet.