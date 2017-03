Werkgevers mogen hoofddoek verbieden

Een bedrijf mag een werkneemster verbieden een hoofddoek te dragen op het werk. Dat is geen discriminatie, maar dan moet het verbod wel zijn gebaseerd op een bedrijfsreglement waarin de onderneming het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt.

De zaak draait om een moslima die als receptioniste werkte bij de Belgische onderneming G4S. Samira Achbita werd in 2006 ontslagen toen ze na drie jaar in dienst een hoofddoek ging dragen. De wens van een werkgever om tegenover zijn klanten neutraliteit te willen uitstralen is legitiem, aldus het hof, met name wanneer dat geldt voor de werknemers die contact met klanten hebben.

Het Belgische Hof van Cassatie had de zaak voorgelegd aan het hof in Luxemburg.