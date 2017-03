'Trump betaalde 35 miljoen euro aan belasting'

In The Rachel Maddow Show liet de MSNBC-presentatrice twee pagina's aan belastingen zien die aan Trump toebehoorden. Op de pagina’s staat de stempel ‘klantkopie’, wat doet vermoeden dat de belastingdienst de informatie heeft gelekt.

Nadat de journaliste eerder op de avond via Twitter bekend maakte dat het de belastinggegevens boven water had gehaald en die later zou publiceren, kwam het Witte Huis zelf met grotendeels vergelijkbare cijfers waaruit bleek dat Trump 150 miljoen dollar (141 miljoen euro) verdiend had en 38 miljoen had betaald.

MSNBC zou de twee pagina's van Trumps belastingaangifte toegemaild hebben gekregen.

Verboden

Volgens het Witte Huis is de nieuwszender ,,wanhopig in de strijd om hoge kijkcijfers.’’ Het is bij wet verboden om de belastinggegevens van de president te openbaren. De maximale gevangenisstraf bedraagt vijf jaar. Het is nog niet duidelijk of Trump de nieuwszender gaat vervolgen.

Normaal gesproken maken presidentskandidaten hun belastingaangiftes bekend. Trump weigerde dat tot nu toe. De krant The New York Times concludeerde eerder dat op basis van Trumps belastingaangifte uit 1995 bleek dat de president mogelijk achttien jaar lang nauwelijks inkomensbelasting had betaald, omdat hij met zijn bedrijf een verlies van 916 miljoen dollar had geleden door slechte financiële deals begin jaren 90.