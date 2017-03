Russische miljarden wereldwijd witgewassen

De Britse krant baseert zich op documenten van een groep samenwerkende onderzoeksjournalisten, de Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP). Dezelfde groep publiceerde ook de Panama Papers. Uit de bestanden blijken dat tussen 2010 en 2014 via ongeveer 70.000 transacties ten minste $20 miljard vanuit Rusland werd witgewassen via accounts van buitenlandse banken.

De geldstromen worden gelinkt aan een netwerk genaamd 'Global Laundromat' ofwel de 'wereldwijde wasmachine'. Volgens the Guardian werd de grote Britse bank HSBC gebruikt voor 545 miljoen dollar via een tak van de bank in Hong Kong. Ook ING Groep NV wordt genoemd, 2,4 miljoen dollar zou via de ING zijn witgewassen. Ook the Amsterdam Trade Bank wordt volgens de onderzoekers genoemd.

Grote sommen geld gingen via Britse en Amerikaanse banken. Volgens de OCCRP zijn de grootste bedragen witgewassen via de Danske Bank (Denemarken, $1,2 miljard) en de Bank of China (ruim 700 miljoen).

Een belangrijk tussenstation bij die transacties zou een Moldavische bank zijn, om later geld naar banken en brievenbusfirma’s te sluizen, aldus the Guardian. Volgens de OCCRP zijn 500 mensen verdacht van betrokkenheid, waaronder bankiers en medewerkers van de Rusissche geheime dienst. Ook zou Igor Poetin, een neef van de Rusissche president, een rol spelen in de fraude, vanaf een bank in Moskou.