Zwitserse wietsector bloeit op

1 uur geleden

BERN - Niet al te sterke cannabis is al zes jaar legaal in Zwitserland, maar de laatste tijd is de bedrijfstak ineens sterk tot bloei gekomen. Vorig jaar was er nog maar een handvol bedrijven op de markt, maar inmiddels zijn dat er al 140. De douane, die belasting heft over de legaal verkochte softdrugs, voorziet dat dit jaar voor ruim 90 miljoen euro over de toonbank zal gaan. Een kwart van dat geld stroomt naar de schatkist.