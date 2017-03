Catherine leeft mee met slachtoffers aanslag

Catherine noemde de aanslag in Westminster, waarbij vier doden, inclusief de dader, en 29 gewonden vielen, “verschrikkelijk”. “We denken aan alle families.”

De hertogin sprak donderdag in Londen voor de vertoning van de eerste Out of the Blue-documentaire, waarin jonge ouders met problemen centraal staan. Catherine, moeder van prins George (3) en prinses Charlotte (22 maanden) sprak over haar ervaringen met het ouderschap. Ze noemde het een “geweldige ervaring”, en gaf toe dat het soms ook “een enorme uitdaging” is.“Zelfs voor mij, terwijl ik thuis meer steun heb dan de meeste andere moeders.”

Gebrek aan zelfvertrouwen

Volgens de hertogin bereidt niets je voor op het moederschap, een enorme verandering in het leven. “Het zit vol complexe emoties als vreugde, uitputting, liefde en zorg. Je hele identiteit verandert in een oogopslag.” Catherine vertelde dat ook zij soms kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen en zich onwetend voelt.

Ze benadrukte dat het belangrijk is ook over de minder mooie kanten van het ouderschap te praten. “Het is oké het niet makkelijk te vinden. Hulp vragen moet niet gezien worden als teken van zwakte.” Na de filmvertoning ging Catherine in gesprek met moeders die open zijn geweest over hun strubbelingen met het ouderschap.