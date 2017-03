Polen opent Tweede Wereldoorlogmuseum

Het museum richt zich op het leed van de burgerbevolking in oorlogen. Volgens de critici gaat het museum onvoldoende in op de Poolse strijd tegen de nazi's. Museumdirecteur Pawel Machcewicz zei donderdag dat er wel naar is gestreefd een zo volledig mogelijk beeld van de oorlog te geven.

Rechtszaken

De regering wil het nieuwe museum echter samenvoegen met een museum op het schiereiland Westerplatte en wijzigingen aanbrengen. Hier worden rechtszaken over gevoerd. Het initiatief tot de oprichting werd in 2008 genomen onder de regering van de toenmalige premier Donald Tusk. De uit Gdansk afkomstige Tusk is nu de voorzitter van de Europese Raad en gebrouilleerd met de regering in Warschau.

De Tweede Wereldoorlog begon in Europa op 1 september 1939 met de aanval van nazi-Duitsland op een Poolse basis op Westerplatte aan de kust van Gdansk. Polen werd bijna drie weken later ook aangevallen door de Sovjet-Unie. Van de naar schatting 35 miljoen inwoners overleefden zeker 6 miljoen Polen de oorlog niet.