De brief van May is bestemd voor de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en zal woensdag worden overhandigd door de Britse permanente vertegenwoordiger in de EU Tim Barrow.

Met de brief activeren de Britten artikel 50 van het EU-verdrag. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een land deze stap zet. De Britten en de EU hebben nu twee jaar de tijd om over diverse scheidingskwesties een akkoord te bereiken.