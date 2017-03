Schotland vraag formeel om nieuw referendum

Sturgeon schreef aan May dat Schotland een nieuw referendum moet krijgen nu het „onvermijdelijk lijkt dat het Verenigd Koninkrijk de EU, inclusief de binnenlandse markt van de unie, verlaat.” Ze heeft volgens Schotse media beklemtoond dat dit zeer tegen de wil van de Schotten is. De Brexit zal bovendien „grote gevolgen hebben voor onze economie, onze samenleving en onze plaats in de wereld.”

In een referendum over onafhankelijkheid stemde in 2014 ruim 55 procent van de Schotse kiezers tegen afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. Toen was er geen sprake van brexit. In het referendum over de Brexit stemde in juni 2016 ruim 62 procent van de Schotse kiezers tegen vertrek uit de EU.

’Nu niet de tijd’

May heeft betoogd dat het „nu niet de tijd is om over een nieuw Schots referendum te praten.” Sturgeon stelt in haar brief voor de stembusgang te houden als de voorwaarden voor de brexit bekend zijn en voordat de Brexit een feit is. May gaat ervan uit dat in maart 2019 het vertrek uit de EU geregeld moet zijn. Daarom wil Sturgeon ergens tussen de herfst volgend jaar en het voorjaar 2019 een referendum houden.

Ze dreigt in haar brief tegen May als die niet mee zou werken. „Ik hoop op een constructief debat, maar als dat niet mogelijk blijkt, zal ik het Schotse parlement vertellen hoe ik koers zet naar een referendum.”