’10 doden bij explosie in metro Sint-Petersburg’

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. In een wagon zou iets zijn geëxplodeerd. Het zou gaan om een aanslag met een fragmentatiebom, meldden Russische media. Als die ontploft, worden er allemaal scherven en fragmenten rondgeslingerd. Die richten veel letsel aan.

Omliggende metrostations gesloten

De ontploffing was op het station Sennaja Plosjad. Het metrostation is in dikke rook gehuld. Na de ontploffing hebben de autoriteiten omliggende metrostations gesloten. Volgens persbureau Interfax zijn alle metrostations in Sint-Petersburg gesloten.

В Питере ебнули несколько бомб на ст.м.Технологический институт и на Сенной. Будьте осторожнее и воспользуйтесь сегодня такси! pic.twitter.com/Atr6pgpFwl— Данила Поперечный (@Spoontamer) 3 april 2017

Mogelijk twee explosies

Diverse Russische media spreken over twee explosies. Ook de gemeente Sint-Petersburg zegt dat er twee metrostellen in twee stations zijn ontploft. Mogelijk gaat het dus om een dubbele aanslag.

Explosion at Teknologicheskiy Insitut metro station in St.Petersburg https://t.co/9JiMb5CVdY pic.twitter.com/uPG0MvDKJS— Liveuamap (@Liveuamap) 3 april 2017

Poetin betuigt medeleven

De Russische president Poetin heeft maandagmiddag een verklaring afgelegd. Hij zegt dat er doden en gewonden zijn en betuigt zijn medeleven. Poetin zegt dat de oorzaak nog niet bekend is en dat alle opties worden onderzocht.

@RTVi @romabordunov Как минимум три станции метро закрыты, людей толпы, никто ничего не знает.. pic.twitter.com/RFuNzrvVOY— Некто Никто (@Vozrozhdenie88) 3 april 2017

