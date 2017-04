Prins Harry in voetsporen van moeder Diana

Halo Trust en Mines Advisory Group zijn de twee belangrijkste liefdadigheidsinstellingen die zich wereldwijd bezighouden met het ontruimen van landmijnen en andere explosieven die tegenwoordig ook in korans of koelkasten in oorlogsgebieden worden achtergelaten.

De organisaties denken met 100 miljoen dollar extra de wereld binnen tien jaar mijnvrij te kunnen maken. Een flink deel daarvan komt voor rekening van de Britten. Deze verdriedubbelen de bijdrage de komende drie jaren naar 100 miljoen pond.

Emotionele toespraak

In een emotionele toespraak in de oranjerie van Kensington Palace, het voormalige woonhuis van Diana, stond prins Harry stil bij de inspanningen van zijn moeder. „Er was indertijd kritiek op haar keuze om zich met de gevaren van landmijnen bezig te houden. Sommigen vonden dat ze de barrière richting politieke bemoeienis overschreed. Maar het was iets wat haar hart raakte. Ze trok zich het lot van de onschuldige slachtoffers aan en wilde op haar manier een bijdrage leveren.”

’Mooie toespraak’

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders was namens Nederland aanwezig op de bijeenkomst waarop stil werd gestaan bij het 20-jarige lustrum van het landmijnakkoord. „Het was een mooie persoonlijke toespraak van prins Harry. Het is goed dat hij zich nu voor hetzelfde doel inzet. Dat blijft belangrijk. Enkele weken geleden heb ik bij een bezoek aan Mosul nog meegemaakt wat voor ellende landmijnen en de hedendaagse varianten kunnen veroorzaken.”

Ook Nederland verhoogt de jaarlijkse bijdrage aan de organisaties. „We betaalden al redelijk veel”, aldus Koenders. „Maar ook wij zien het belang van dit initiatief in en verhogen onze bijdrage met 2 miljoen euro naar jaarlijks 47 miljoen.”