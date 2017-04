Rusland doet niet mee aan songfestival

De EBU (Europese Radio-unie) dat het festival organiseert, meldde donderdag dat de Russen alle alternatieven van de hand hebben gewezen. Er was voorgesteld om de zangeres via een satellietverbinding te laten deelnemen of om een artiest te kiezen die Oekraïne wel in zou kunnen.

’Beide voorstellen afgewezen’

„Helaas zijn beide voorstellen afgewezen door Kanaal Eén. Ze hebben nu aangekondigd dat ze niet van plan zijn het Eurovisie Songfestival 2017 uit te zenden”, meldt de EBU. „Helaas betekent dat dat Rusland niet langer zal kunnen deelnemen aan de competitie van dit jaar.”

Zangeres Samojlova mocht het Oost-Europese land niet in omdat ze eerder had opgetreden op de door Rusland ingelijfde Krim. Volgens de Oekraïense wet is het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied strafbaar.