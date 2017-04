Voor 230 miljoen aan voedselfraude opgespoord

Tussen 1 december 2016 en 31 maart 2017 werden er wereldwijd 50.000 controles uitgevoerd op levensmiddelen in winkels, markten, industrieterreinen en luchthavens. Politie, douane en voedsel- en warenautoriteiten werkten daarbij nauw samen. Aan de operatie Opson deden 61 landen mee, 21 daarvan zijn EU-lidstaten.

In veel gevallen was er sprake van voedselfraude. Dure olijfolie die is aangelengd met een goedkopere variant, hazelnootpasta waarin pinda's zitten verwerkt of rode slobberwijn die ten onrechte wordt verkocht als dure wijn uit een bepaalde regio.