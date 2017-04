Dijjselbloem: ‘Drank en vrouwen horen bij het leven’

Donderdagochtend was Dijsselbloem naar Brussel gekomen om met het Parlement in debat te gaan over Griekenland, maar de kwestie die recent zoveel ophef veroorzaakte kwam uiteraard ook voorbij. Zijn aanvankelijke halsstarrige weigering om excuses te maken had Europarlementariërs van vrijwel alle politieke kleuren woest gemaakt.

Dijsselbloem begon deemoedig en zei dat het laatste dat hij wil het veroorzaken van verdeeldheid is. Maar echt excuses bood hij niet aan. Het bleef bij het betreuren van de ophef.

Hij vindt namelijk dat hij niks fout heeft gedaan. Volgens hem heeft hij het niet gehad over de zuidelijke eurolanden toen hij in een Duitse krant zijn drank en vrouwenopmerking maakte, maar doelde hij op alle landen. “De onderliggende boodschap is solidariteit. Daar kan alleen sprake van zijn als iedereen zich aan de regels houdt.”

Zijn woorden zijn niet effectief geweest en dat betreurt hij. Maar: “Ik ben geen diplomaat, maar een politicus met opvattingen. De volgende keer zal ik mijn woorden zorgvuldiger kiezen, maar niet inleveren op de boodschap.”

Toch sluit hij niet uit dat hij ook weer omstreden woorden als drank en vrouwen zal gebruiken om zijn boodschap over te brengen. “Drank en vrouwen horen nu eenmaal bij het leven”, zei hij na afloop tegen journalisten.