EU stemt unaniem in met brexit-strategie

Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hadden de 27 staatshoofden en regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, „minder dan een kwartier” nodig om het eens te worden over de opdracht aan EU-onderhandelaar Michel Barnier. De EU gaat voor een gefaseerde aanpak: eerst de boedelscheiding inclusief de rekening „voldoende” afronden, dan pas praten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk.

De richtsnoeren voor Barnier waren volgens bondskanselier Angela Merkel „excellent voorbereid” en op diplomatiek niveau al uitonderhandeld. Toch is het vertoon van eensgezindheid „uniek”, zoals verschillende leiders zeiden.

Hechte partner

In een verklaring benadrukken de 27 hun wens om in de toekomst het Verenigd Koninkrijk als „hechte partner” te hebben. Maar „een niet-lid van de unie dat niet dezelfde verplichtingen als een lidstaat heeft, kan niet dezelfde rechten en voordelen genieten.”

Barnier en zijn team kunnen nu aan de slag met concrete voorstellen voor de eerste zaken die zullen worden aangepakt. Dat zijn de rekening van de scheiding en de positie van de EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de Britten die elders in de EU leven. Ook duidelijkheid over de grens tussen Ierland en (het Britse) Noord-Ierland is een prioriteit.

De daadwerkelijke onderhandelingen beginnen na de Britse parlementsverkiezingen van 8 juni.