Het federaal parket en Child Focus waarschuwen ouders en scholen nu voor de gevaren van het spel. Er zijn achttien gevallen bekend van jongeren die meededen of van plan waren om mee te doen aan het levensgevaarlijke spel.

Zo’n twee jaar geleden zou het spel zijn gestart op Russische sociale media. Eerst werd gedacht dat het spel was verzonnen, maar er lijken ook echt slachtoffers te zijn gevallen met de Blue Whale Challenge. De naam verwijst naar walvissen die als ze dodelijk ziek zijn zichzelf laten aanspoelen op stranden om daar te overlijden.

’Ene persoon zet de andere aan’

Volgens het federaal parket zijn er in België nog geen dodelijke slachtoffers gevallen. „Wij hebben weet van achttien dossiers”, aldus woordvoerder Eric Vander Sypt van het federaal parket tegen VTM Nieuws. „Meestal gaat het om zwakkere personen of mensen die zich niet goed voelen. Zij geraken dan in een groep verzeild waar die challenge leeft. Daar zet de ene persoon de andere aan om in te gaan op die uitdagingen.”

Vorige week heeft Interpol de Belgische politie gewaarschuwd. Nu vraagt het federaal parket de politie om alle meldingen van ouders en scholen hierover serieus te nemen.

Openlijke communicatie

Het is opvallend dat het federaal parket hier openlijk over communiceert. Het is echter een weloverwogen keuze gemaakt na overleg met Child Focus. „Op een bepaald moment komen dingen in het nieuws en dan kan je twee dingen doen: ofwel zeg je niets, ofwel probeer je de juiste boodschap mee te geven”, zegt Dirk De Pover van Child Focus tegen VTM Nieuws. „Op die manier kunnen ouders geïnformeerd worden over wat ze moeten doen als het toch gebeurt.”