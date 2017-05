Ouder van EU-kind kan verblijfsrecht krijgen

De zaak draait om een Venezolaanse die met een toeristenvisum een Nederlander bezocht die ze via internet had leren kennen. Ze kregen in 2009 een kind dat de Nederlandse nationaliteit heeft. De moeder heeft geen contact meer met de Nederlandse vader.

De Centrale Raad van Beroep had bijstand en kinderbijslag aan de vrouw geweigerd, maar vroeg zich af de moeder in de EU mag wonen. Dan zou ze daar mogelijk wel recht op hebben.

De raad legde de zaak en een aantal soortgelijke gevallen voor aan het hof in Luxemburg. Die stelt dat wel moet worden vastgesteld hoe de relatie tussen ouder en kind is, zodat bij weigering van een verblijfsvergunning de belangen van het kind niet worden geschaad. Het is aan de Nederlandse rechter om dat te beoordelen.