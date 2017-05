Tot nu toe hebben dit jaar ruim 45.000 migranten Italië bereikt. Dat is een groei van 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. De meeste vluchtelingen komen over uit Libië. Ze worden daar door mensensmokkelaars op gammele vaartuigen richting het Italiaanse eiland Lampedusa of het vasteland gezet.

Sinds het begin van dit jaar vonden al meer dan 12.000 migranten de dood in de Middellandse Zee.