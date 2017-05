Michael Moore maakt documentaire over Trump

De titel slaat op de datum dat bekend werd dat Trump de presidentsverkiezingen had gewonnen, 9 november 2016. Het is ook een verwijzing naar Moore’s eerdere documentaire over George W. Bush, Fahrenheit 9/11. Die film, de succesvolste documentaire aller tijden, maakte hij samen met producer Harvey Weinstein, die ook nu weer meewerkt.

Moore heeft de afgelopen tijd in het geheim gewerkt aan de documentaire, maakte Weinstein dinsdag bekend.

„Het maakt niet uit wat we doen, niets werkt,” zei Moore in een statement. „Wat er ook onthuld wordt, hij blijft zitten. Feiten, de werkelijkheid, hersenen kunnen hem niet verslaan. Zelfs als hij een zichzelf in zijn voet schiet, staat hij de volgende ochtend weer op en gaat hij door met twitteren. Dat zal allemaal stoppen met deze film.”

Michael Moore werd bekend met zijn documentaires waarbij hij politieke en maatschappelijke kwesties aankaart. Zijn film Bowling For Columbine, over wapens in de VS, won in 2003 een Oscar. Fahrenheit 9/11, over de reactie van de VS op de aanslagen van 11 september 2001, ging er in 2004 op het filmfestival in Cannes vandoor met de Gouden Palm.

Moore kondigde onlangs ook aan dat hij de theaters ingaat met een voorstelling over Trump.