Onderzoekscommissie wil memo zien van FBI

In een memo van Comey staat volgens The New York Times dat Trump hem had verzocht het onderzoek te stoppen naar zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. „Alle memoranda, notities, samenvattingen en opnames” moeten in handen komen van de commissie, waaronder de gewraakte memo, „als die bestaat”, stelt Chaffetz.

De oproep kreeg bijval van de Republikein Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Andrew McCabe, de huidige FBI-directeur, heeft tot 24 mei om de documenten aan te leveren.