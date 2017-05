Trump sprak donderdagochtend met Tusk en Commissievoorzitter Juncker, later schoven ook buitenlandchef Mogherini en de voorzitter van het Europees Parlement Tajani nog aan voor de bijeenkomst die in totaal een uur zou duren.

Volgens Tusk bespraken ze buitenlandse politiek, veiligheid, klimaat en handel. Over klimaat en handel waren ze het ook niet eens zei hij. Trump dreigt het klimaatakkoord van Parijs op te zeggen al is nog onduidelijk of hij dat ook echt gaat doen. Daarnaast wil hij een protectionistische handelspolitiek voeren.

Splijtzwam

Maar vooral de kwestie Rusland was een splijtzwam, bleek uit de toelichting van Trump. Nu gelden nog sancties tegen Rusland vanwege de Russische rol in het conflict in Oekraïne. De (vermeende) banden tussen Trump, of zijn team, en de Russen hebben hem al in grote problemen gebracht.

„Ik ben er niet 100 procent zeker van dat we vandaag kunnen zeggen – dat wil zeggen president Trump en ik – dat we dezelfde opinie hebben over Rusland. Alhoewel wanneer we het over het conflict in Oekraïne hebben we wel op dezelfde lijn zitten”, zei Tusk.

Na zijn bezoek aan de EU had Trump een lunch met de nieuwe Franse president Macron. Later donderdag gaat hij naar de NAVO waar hij de leiders van alle bondgenoten zal treffen. Het is een middag vol symboliek met de overdracht van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier en de onthulling van twee monumenten.

Tijdens een diner zullen de regeringsleiders en staatshoofden het hebben over de het ophogen van de defensie-uitgaven en de strijd tegen terreur. De NAVO zal officieel gaan toetreden tot de anti-IS-coalitie die strijd in Irak en Syrië. De Verdragsorganisatie gaat echter geen gevechtstaken vervullen, maar richt zich louter op een coördinerende rol en het opleiden van militaire trainers.