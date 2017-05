Turkije doodt 13 PKK-strijders in Noord-Irak

De gevechtsvliegtuigen bestookten zeven PKK-doelen in de regio Avashin-Basyan. Volgens het leger waren de gedode militanten bezig een aanval voor te bereiden.

Tijdens een andere luchtaanval, zaterdag in de provincie Van in het zuidoosten van Turkije, kwamen tien PKK-strijders om het leven.

De PKK die in het zuidoosten van Turkije al ruim drie decennia strijdt tegen Turkije, heeft kampen in de bergen in Noord-Irak, dichtbij de Turkse grens. Het geweld van beide kanten heeft sinds 1984 tienduizenden levens geëist. Turkije, de Verenigde Staten en Europa zien de PKK als terroristische organisatie.