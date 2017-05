Dubke bood volgens ABC News eerder aan om te blijven tot het einde van de eerste buitenlandse reis van president Donald Trump. Die reis is inmiddels achter de rug, maar Dubke zou nog altijd op zijn post zitten. Volgens The Washington Post is dinsdag mogelijk zijn laatste werkdag.

De communicatiechef werkte onder meer aan de communicatiestrategie van de regering. Hij deed dat werk vooral achter de schermen.