Teamgenoot Afellay woest om bizarre drijfzand grap

De Egyptische ploeggenoot van Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay werd door de tv-grappenmaker in de val gelokt toen hij onderweg was naar een talkshow in Egypte.

Plots zakt Ramadan Sobhi met zijn auto weg in - naar later blijkt - daar voor de gelegenheid aangelegd drijfzand. In paniek probeert Sohbi zichzelf en de andere inzittenden op het droge te houden. Tot overmaat van ramp komt daar ook nog een komodovaraan op hen afgeslopen. Hij ziet dan nog niet dat het de Arabische presentator is die, verkleed als reptiel, steeds dichterbij komt.

Wanneer Galel zijn kostuum uittrekt moet Sohbi even goed kijken. Maar zodra de Stoke City-speler doorheeft dat hij in de maling is genomen, kan hij alles behalve lachen om de bizarre grap. Hij worstelt zich uit het drijfzand, rent op de presentator af en schopt hem onderuit.

Galel valt op de grond, maar de voetballer blijft hem schoppen. Zelfs als de presentator weer is opgekrabbeld, krijgt hij nog een flinke duw van de woeste Sohbi.

Slecht gevoel voor humor, of volkomen terecht? Bekijk de beelden en oordeel zelf.

Deel 1

Deel 2