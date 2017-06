Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verkiezingsuitslag fiasco voor May

1 uur geleden Joost van Mierlo

Londen - De Conservatieven verliezen hun meerderheid in het Britse parlement. De opkomst van een enorme schare jongere kiezers heeft ervoor gezorgd dat oppositiepartij Labour veel beter heeft gepresteerd dan verwacht. Het is nog onduidelijk of de Conservatieven bondgenoten kunnen vinden om een meerderheid te vormen.