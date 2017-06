Bank: informatie over Trump is vertrouwelijk

De Duitse bank beroept zich op Amerikaanse privacywetgeving. „We moeten ons aan de wet houden”, schrijven de juristen. De vijf Democratische afgevaardigden in de commissie voor Financiële Dienstverlening hadden onder meer om informatie gevraagd over mogelijke financiële banden tussen Trump en Rusland.

De Democraten kunnen de bank niet dwingen de informatie over te dragen. Hoewel hun commissie de instelling in theorie zou kunnen dagvaarden, is daar steun voor nodig van Republikeinse leden. Die zijn daar vermoedelijk niet toe bereid. Geen enkele Republikein in de commissie ondertekende het eerdere verzoek om informatie.

Argwanende oppositie

De oppositie is al langer argwanend over de banden tussen Trump en Deutsche Bank. Hij zou als zakenman honderden miljoen dollars hebben geleend van de instelling. Trump stak dat geld onder meer in vastgoedprojecten. Critici vrezen dat zijn regering daardoor geneigd kan zijn de bank milder te behandelen bij misstanden.