Leger opent vluchtroutes voor burgers Mosul

Speciaal in stedelijke oorlogvoering getrainde eenheden trekken langs twee haaks op elkaar staande wegen op naar het hart van het oude stadscentrum, om de overgebleven jihadisten in vier parten te isoleren. De troepen moeten het terrein van huis tot huis op de extremisten zien te veroveren. De straten zijn te smal om pantservoertuigen in te zetten, maar de Iraakse eenheden krijgen luchtsteun van helikopters.

Foto: AFP

In het gebied zouden nog 100.000 burgers vastzitten. Volgens Lise Grande, humanitair coördinator van de Verenigde Naties in Irak, zijn er berichten dat ze door IS als menselijk schild worden gebruikt.

Achter de langzaam vorderende Iraakse strijdkrachten ontstonden vluchtroutes. Via een daarvan wisten zaterdag in een tijdsbestek van twintig minuten minstens honderd burgers een gebied ten westen van de stad te bereiken dat in handen is van regeringstroepen. Onder hen waren gezinnen met gewonde en ondervoede kinderen.

De regering wil Mosul in de komende week volledig bevrijd hebben. Volgens militaire analisten heeft de regeringscampagne vaart gewonnen nadat IS woensdag zelf de al-Nuri-moskee opblies. Daarvoor hield het leger zich nog in om het 850 jaar oude gebedshuis, waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi op 4 juli 2014 het kalifaat uitroep, te ontzien. Volgens Amerikaanse en Iraakse functionarissen is al-Baghdadi al kort nadat het offensief op Mosul begon uit de stad vertrokken.