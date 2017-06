Dat meldt zijn uitgever woensdag.

Bond werd bekend door alle verhalen over Paddington, een bruine beer die vanuit Zuid-Amerika naar Groot-Brittannië was gestuurd en door een gezin werd gevonden op het gelijknamige metrostation.

Het eerste boek over het beroemde beertje verscheen in 1958. In 2015 schreef Bond zijn laatste verhaal over Paddington: Love From Paddington. In totaal werden er zo’n 35 miljoen boekjes over het beertje verkocht.