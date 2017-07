Sherman leverde een resolutie van vier pagina’s in die grotendeels hetzelfde is als het concept dat hij vorige maand maakte. Het lid van het Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump van belemmering van de rechtsgang door het „bedreigen, en vervolgens ontslaan” van voormalig FBI-directeur James Comey. Hij gebruikt daarbij taal die is ontleend aan de telastleggingen tegen Richard Nixon tijdens de Watergate-affaire.

Het voornemen van Sherman kreeg steun van zijn Texaanse partijgenoot Al Green. Ook hij wil maar al te graag af van Trump maar zag geen reden met een eigen motie voor ’impeachment’ te komen.