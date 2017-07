Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Groot tekort aan wiet in Nevada: staat overweegt noodmaatregelen

49 min geleden

De Amerikaanse staat Nevada heeft te kampen met een groot tekort aan wiet. Sinds 1 juli is wiet gelegaliseerd in de staat en is het niet aan te slepen. Er worden noodmaatregelen overwogen door de autoriteiten.