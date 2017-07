Niet ziek: 1500 euro beloning

De beloning ligt zwaar onder vuur omdat het discriminatie van zieken zou zijn.

Directeur Bart Vanderstraeten van de Vlaamse uitzender B&A Technics wil hiermee zijn trouwste krachten een extraatje geven en het verzuim terugdringen. ’Wie zijn best doet, wordt beloond. Ik vind dat correct’, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

De eerste reischeque is net overhandigd aan een werknemer. Begin augustus volgt de tweede. Vanderstraeten wil ook loonsverhoging geven aan mensen die weinig of niet ziek zijn. Dat kan per jaar tot 400 euro oplopen.

Wie toch een griepje krijgt, zal moeten wachten tot de volgende periode. ’Als iemand écht ziek is, laat ik mijn hart spreken. Ooit had ik iemand die kanker kreeg. Ik heb die tot op het laatste moment, ook financieel, gesteund.’

De reischeques die worden verloot onder werknemers, lokken veel kritiek uit van experts. Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KU Leuven en de vakbonden ABVV en ACV en de FOD Werkgelegenheid vinden het discriminatie.

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven): ’Je creëert een akelige, competitieve sfeer. En je dwingt mensen die ziek zijn om toch te werken. Ze zijn minder productief en als ze dan toch uitvallen, blijven ze langer afwezig. Deze aanpak werkt averechts.’