Trumps muur wordt korter

Trump zei dat er langs een groot gedeelte van de grens al natuurlijke hindernissen zijn, zoals „woeste bergen en rivieren en bovendien volslagen afgelegen gebieden waar niemand doorheen komt.”

Het is nog niet duidelijk waar precies Trump zijn omstreden muur, gericht tegen illegale immigratie en drugscriminelen, wil neerzetten. The New York Times heeft erop gewezen dat er langs ruim duizend kilometer grens al lang hekwerken staan. Daarnaast zijn er gebieden van etnische minderheden en eigendommen van particulieren langs de grens die mogelijk de bouw van hekwerken gaan tegenwerken.